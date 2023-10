"Se le modalità del successo bianconero testimoniano la tenacia e la durezza della squadra di Allegri, confermano che la strada verso un gioco più convincente e produttivo in fase offensiva è ancora lunga. Per carità, è stata imboccata, quella strada, e sarebbe ingiusto non notarlo", così il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago commenta la prestazione della Juve. "La stessa vittoria sul Milan lo dice in modo chiaro: la Juventus vince perché prova a vincere, perché l’espulsione di Thiaw, decisiva per il risultato, arriva in seguito a una delle tante verticalizzazioni di gioco juventine. Ma la Juventus può e deve fare di più, soprattutto dopo aver capito che può lottare per lo scudetto, soprattutto dopo una vittoria a San Siro che mancava da oltre mille giorni e gasa l’ambiente."