Una delle chiavi tecnico-tattiche del derby d'Italia in scena stasera a San Siro, racchiusa in una considerazione della Gazzetta dello Sport: "L’Inter è la terza squadra del campionato per aggressione alta, la Juve la sedicesima. Allegri sa che Inzaghi lascerà prato alle spalle di De Vrij e Skriniar. È lì che andrà a cercare i 3 punti, con Chiesa, ma anche con la corsa lunga di Morata e, poi magari con le gambe fresche di Dybala.Perché CR7 non c’è più."