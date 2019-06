, che si presenta da urlo soprattutto per i rinforzi a centrocampo. L'obiettivo numero uno resta il ritorno di Paul Pogba dal Manchester United, come vi abbiamo raccontato su ilBiancoNero.com , ma nelle ultime settimane è tornato in auge il nome diIl forte centrocampista serbo è stato seguito con forza già un anno fa, quando i bianconeri presentarono un'offerta danon sufficiente per il suo cartellino. Dopo una stagione tra luci e ombre, però, oggi sarebbe proprio questa la cifra giusta per chiudere l'affare.Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, Claudio Lotito ha drasticamente abbassato la richiesta di 150 milioni di euro proposta la scorsa estate. I biancocelesti vorrebbero idealmente guadagnare0 consegnata da Fabio Paratici alla Lazio. A favore della Juventus, come riporta il quotidiano, sarebbe anche loall'arrivo di Milinkovic. Il club inglese sarebbe condizionato dalla possibile esclusione dalle prossime edizioni dia da una lieve incertezza sul futuro di Pep, accostato proprio alla Juventus per sostituire Massimiliano Allegri.