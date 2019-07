Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, l'attaccante della Juve Under 23, Stephy Mavididi, è finito nel mirino dello Spazio. Dai bianconeri ai bianconeri, insomma, per l'ex centravanti dell'Arsenal, approdato a Torino nella scorsa stagione e protagonista in Serie C alle dipendenze di Mauro Zironelli. La Juve vorrebbe tenerlo per affidarlo alle cure di Fabio Pecchia, neo tecnico della seconda squadra juventina. Allegri gli diede anche una maglia in Serie A, ma il futuro dell'inglese sembra ormai proiettato verso la B: ecco perché lo Spezia ci prova e vuole capire subito quali sono le idee della Juventus nei confronti del classe 1998. Staremo a vedere.