Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è un cambio di piani nelle priorità della Juventus: ora si va forte su un difensore centrale. Così, i dirigenti bianconeri sono registrati "molto attivi" su un difensore molto appetito dalle big d’Europa: Antonio Rudiger, 29 anni, in scadenza con il Chelsea. Come racconta il giornale, proprio in questi giorni Marina Granovskaia ha dovuto prendere atto della scelta del danese Christensen, che ha preferito impegnarsi con il Barcellona invece di rinnovare con il Chelsea. "Insomma, in questa fase molto delicata a Londra ciascuno preferisce trovare soluzioni di maggior prospettiva".