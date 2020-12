La Juventus ha messo gli occhi su un giocatore che in passato è stato scartato dall'Inter: si tratta del terzino del Cagliari Gabriele Zappa, classe '99, che piace molto al CFO bianconero Fabio Paratici. Domenica Zappa affronterà proprio i nerazzurri da ex, essendo cresciuto in quel settore giovanile dopo il trasferimento all'Accademia Nerazzurra. Non è stato mai considerato più di tanto, secondo la Gazzetta dello Sport, perché in Primavera gli preferivano un altro terzino. Ora è protagonista in Serie A col Cagliari, e la Juve ha già acceso i riflettori su di lui.