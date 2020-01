Un gran colpo per il presente ma soprattutto per il futuro. Dejan Kulusevski si appresta a diventare un nuovo calciatore della Juventus. Affare da 44 milioni per strappare lo svedese all'Atalanta che in questa stagione l'ha dato in prestito al Parma. Il nuovo corso della Juve ripartirà dai senatori e da giovani come lui, De Ligt, Demiral e tanti altri che la Juve ha messo nel mirino. Tuttosport mette in fila alcuni dei talenti che il club bianconero ha messo nel mirino e che inizierà a trattare da gennaio ma anche la prossima estate.



BIG - Ci sono i big, ovviamente. Calciatori giovani ma che ormai non possono più essere considerati di prospettiva ma al contrario tanti già "affermati". E' il caso di Jadon Sancho del Borussia Dortmund o di Kai Havertz del Bayer Leverkusen. Tutti pezzi pregiati nati nel nuovo millennio come Kulusevski la cui valutazione, però, è già arrivata alle stelle. Ci sono poi i veri colpi in prospettiva, che possono arrivare anche a prezzi più vantaggiosi. Chong del Manchester United, ad esempio, va in scadenza al termine della stagione mentre in queste settimane Raiola ha offerto il centrocampista dell'Ajax Gravenberch. Tutti i nomi GIOVANI sul taccuino di Paratici nella nostra gallery