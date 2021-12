Matthijs De Ligt, ormai dovrebbe essere chiaro, è un punto fermo della Juventus. Col suo contratto fino al 2024, nonostante le parole di Mino Raiola il difensore olandese è uno di quei giocatori considerati incedibili a scanso di follie assurde da parte di uno dei tanti club interessati.



Val la pena allora di concentrarsi sul suo apporto in campo, con l'ausilio di alcuni dati sciorinati dalla Gazzetta dello Sport: tra i difensori con almeno 700 minuti giocati finora in Serie A, De Ligt è il difensore meno saltato i dribbling (una sola volta!) ed è il terzo giocatore della Juve per minutaggio. Dopo i 1440 minuti di Szczesny e i 1350 di Bonucci, ci sono i 1293 di De Ligt. Inamovibile, in tutti i sensi.

E anche il buon Matthijs partecipa ai numeri offensivi della difesa juventina di cui vi abbiamo appena parlato