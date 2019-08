L’ultimo mese di calciomercato della Juve può essere benevolmente definito confuso: giocatori dati partenza che sono rimasti, interpreti ritenuti fuori dal progetto che, a causa di uno scarso appeal sul mercato, sono rientrati nei ranghi. Il tutto ha provocato il problema di dover gestire una rosa extra large nel quale sono presenti almeno 5 calciatori ritenuti in esubero. Tra questi non rientra il turco Merih Demiral il quale, nonostante le tante sirene e le tante proposte di mercato, è stato blindato dalla Juventus. Come riporta Tuttosport, il difensore rappresenta, insieme a De Ligt, il futuro della retroguardia bianconera.