Juve-Psg e due mercati (futuri) che si intrecciano. Tanti giocatori sul piatto tra le due squadre, ma i club hanno anche un obiettivo comune: Sergej Milinkovic Savic, il centrocampista della Lazio che i bianconeri seguono da tempo ma Lotito ha sempre fatto muro sparando richieste altissime. Si parla di circa 100 milioni per convincere il presidente bianconceleste a farlo partire, cifra che però non spaventa il Psg: secondo Le Quotidien du Foot, i parigini starebbero valutando la cessione di Neymar per poi, con la cifra incassata, partire all'assalto di Milinkovic.