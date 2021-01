5









La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani. Lavorare nel presente per raccogliere i frutti nel futuro. Una vecchia storia che i bianconeri è da anni che hanno messo in pratica alla perfezione. Una striscia di nove scudetti di fila non arriva per caso, è il risultato di un lavoro preciso e dettagliato su tutti i fronti. Giovani talenti dicevamo, che la Juve monitora anche oltre oceano. In questi giorni si sta concludendo la Copa Libertadores, Palmeiras-River Plate e Santos-Boca Juniors sono gli accoppiamenti per le semifinali con le gare di andata già disputate. Paratici e il suo staff però allungano l'occhio sui gioielli in vetrina.



Sfoglia la gallery per vedere i talenti sudamericani nel mirino della Juve