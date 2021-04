La Juventus ha messo da tempo nel mirino Robin Gosens, terzino a tutta fascia dell’Atalanta dal gol facile (10 in questa stagione tra Serie A e Champions League). L’assalto all’esterno tedesco dipenderà dalla cessione di Alex Sandro, intanto aumentato le pretendenti. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, in Bundesliga sta aumentando l’apprezzamento nei confronti di Gosens, soprattutto in casa Eintracht Francoforte, che stima il giocatore. Dal canto suo, il classe 1994 non ha mai nascosto l’interesse per il campionato tedesco, soprattutto per lo Schalke 04, suo club del cuore.