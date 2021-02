Da una parte la Serie A, dall'altra la Ligue 1. Nei posticipi di stasera nei rispettivi campionati, la Juventus punta un occhio su Roma-Milan per capire se i rossoneri aumenteranno la distanza di 3 punti dalla squadra di Pirlo, dall'altra i dirigenti bianconeri seguiranno con interesse la sfida tra Marsiglia e Lione con due osservati speciali in vista del mercato estivo: da una parte Arek Milik, appena arrivato all'OM ma che potrebbe già ripartire, dall'altra Memphis Depay, in scadenza di contratto e libero di firmare a zero con un altro club.