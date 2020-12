L'assenza di Alvaro Morata nel derby - due giornate di squalifica, salterà anche la trasferta col Genoa - spinge la Juve alla ricerca di un attaccante per il mercato di gennaio. Uno dei nomi più caldi è quello di Olivier Giroud, già trattato a settembre prima di virare poi sul ritorno di Alvaro Morata. Nelle ultime settimane i bianconeri hanno ripreso i contatti con l'attaccante francese per avere un'alternativa a Morata e Ronaldo. Ruolo che non può ricoprire Dybala, l'argentino non è una prima punta e ha caratteristiche diverse rispetto agli altri due.



I PRECEDENTI - L'ipotesi Giroud rappresenta l'occasione che può andare incontro alle esigenze della Juve: in tempo di Covid si punta a un mercato low cost, così un attaccante che può arrivare quasi a titolo gratuito e senza pretendere super ingaggi intriga la Juve. Per due anni è stato sotto ai riflettori di club italiani tra i quali anche Lazio e Inter che, che in momenti diversi sono stati vicini al giocatore; adesso ci proverà Fabio Paratici a portarlo in Serie A. LA CHIAMATA GIUSTA - Oivier ha voglia di cambiare aria alla ricerca di continuità per andare all'Europeo. Da inizio stagione ha giocato solo 189 minuti, in bianconero sarebbe l'alternativa di Morata ma entrerebbe comunque nelle rotazioni di Pirlo e avrebbe più spazio rispetto a quello che è riuscito a ritagliarsi con Lampard. A 34 anni un contratto di un anno e mezzo con la Juve potrebbe convincere l'attaccante a sbarcare in Italia, prima però bisogna capire anche la volontà del Cheslea.