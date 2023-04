Si è sbloccato in nazionale ma non con la Juve,su calcio di rigore. Non da troppo quindi; ma se prendiamo in considerazione solo i gol su azione, il digiuno con la maglia bianconera è molto lungo. Dalla sfida di andata con il Nantes, dove approfittò di una grande giocata della coppia Di Maria-Chiesa.Gli serve la rete e poi tutto il resto verrà di conseguenza, anche perché come riporta il Corriere dello Sport, Allegri si è detto soddisfatto delle prestazioni dell'attaccante. Lo ha tenuto a riposo contro il Verona proprio per averlo nelle migliori condizioni con l'Inter in Coppa Italia.Nella finale dell'anno scorso ma anche in precedenza, con la Fiorentina.L'AIUTO DEL FIDEO - Dei 6 gol segnati su azione in stagione, quattro sono arrivati con Di Maria al suo fianco. Non certo un caso. Ecco perché Vlahovic chiederà di nuovo aiuto al fideo per sbloccarsi definitivamente e svoltare questa stagione. Nessuno è in grado come l'argentino di mettere nelle migliori condizioni il serbo, che proprio con Di Maria sa di dover fare il lavoro sporco, ma con la quasi certezza che quel lavoro sarà premiato con qualche magia.