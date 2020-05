Non è ormai un mistero: Emerson Palmieri è uno dei pallini di Fabio Paratici, che ormai lo ha appuntato sull'agenda della Juventus da tempo. Il ruolo, quello di terzino sinistro, è sicuramente uno dei tasti dolenti della rosa bianconera, così, la società ha pensato al laterale italo-brasiliano del Chelsea, che vorrebbe lasciare Londra per giocarsi le sue carte per l'Europeo in Serie A. Come riporta Tuttosport, i Blues avrebbero individuato in Alex Telles del Porto l'alternativa, ma c'è anche il Psg sull'ex Inter. Pertanto, potrebbe aprirsi uno scenario di mercato alternativo, con tre squadre coinvolte: Emerson andrebbe alla Juventus, Telles al Chelsea e Mattia De Sciglio al Psg. Un'ipotesi che si sposa con l'idea di mercato creativo di Paratici, ma che troverebbe una scontenta pronta a far saltare il banco: infatti, anche l'Inter di Antonio Conte è a caccia di Emerson.