Nonostante il rinnovo di Szczesny, la Juventus continua a valutare eventuali alternative per la porta bianconera se dovessero arrivare super offerte per il polacco. Il nome più caldo è quello di Gigio Donnarumma, classe '99 del Milan e uno dei migliori italiani nel suo ruolo. Juve ma non solo, perché su Donnarumma c'è anche il Psg con il ds Leonardo che come alternativa al rossonero, secondo gli spagnoli di Ok Diario, è il portiere dell'Atletico Madrid Jan Oblak che ha una clausola di 100 milioni di euro.