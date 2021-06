Negli ultimi mesi del campionato la Juventus aveva seguito con attenzione la crescita di Mikkel Damsgaard, gioiellino classe 2000 della Sampdoria e della Danimarca. Impegnato all'Europeo con la sua nazionale, il centrocampista ha segnato alla Russia diventando il più giovane danese ad andare in gol nella storia della competizione: 20 anni e 353. Non solo però, perché più in generale è il primo giocatore nato nel XXI secolo a segnare nella fase finale di un Europeo.