Dopo il no di Arthur al trasferimento a Torino, la Juve ci aveva provato per Ansu Fati. Il classe 2002 sarebbe stato l'unico - insieme al brasiliano - che avrebbe potuto sbloccare la trattativa per il trasferimento di Miralem Pjanic al Barcellona. Ma se prima era stato Arthur a voler rimanere in Spagna nonostante la non titolarità nella squadra di Quique Setien, per Ansu Fati è il club spagnolo ad alzare il muro senza pensarci un attimo. Quella della Juve era più una provocazione, alla quale il Barça ha risposto picche: Fati è uno degli incedibili, come De Jong, Messi e Ter Stegen.