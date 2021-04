1









Dopo lo scambio Arthur-Pjanic con il Barcellona dell'estate scorsa, la Juventus guarda ancora alla Spagna per il prossimo mercato. Secondo quanto riporta Tuttosport i bianconeri potrebbero mettere in piedi una clamorosa trattativa per provare a portare a Torino Marco Asensio dal Real Madrid. L'idea di Paratici è quella di offrire in cambio Rodrigo Bentancur, più, eventualmente, un piccolo conguaglio economico per convincere le Merengues a far partire il classe '96.