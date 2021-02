Dopo aver preso Weston McKennie dallo Schalke in estate, la Juventus sta pensando di pescare ancora in Bundesliga. Il nome nei radar bianconeri è quello di Florian Neuhaus, 23enne centrocampista del Borussia Monchengladbach per il quale Fabio Paratici potrebbe fare un tentativo alla riapertura del mercato. E' questa la suggestione riportata da 90min.com, secondo il quale il tedesco piace anche ad altri top club come Liverpool, Manchester City e Bayern Monaco.