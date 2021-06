Per la Juventus potrebbe riaprirsi la pista che porta a Memphis Depay, l'attaccante olandese in scadenza di contratto con il Lione e vicino al Barcellona. Fino a qualche giorno fa sembrava fatta per il suo trasferimento in Spagna, ma secondo quanto riporta il Corriere di Torino i bianconeri stanno provando un blitz in extremis per capire se ci sono ancora i margini per una riapertura.