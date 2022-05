La Juve e il blitz per Torreira. Il club bianconero starebbe provando a inserirsi nello stallo tra Fiorentina e Lucas e approfittare della situazione per regalarsi un colpo a centrocampo. E' quanto scrive SportMediaset, che racconta di una Viola che ha tempo fino al 31 maggio per esercitare il diritto di riscatto dall'Arsenal, ma vorrebbe uno sconto sui 15 milioni pattuiti la scorsa estate. Inoltre manca l'accordo con giocatore e agente: il centrocampista uruguaiano vuole guadagnare lo stipendio già pattuito in precedenza (2,75 netti a stagione, contro gli 1,8 guadagnati questa stagione), mentre Pablo Betancur una commissione tra il 5% e il 10% sull’acquisto.