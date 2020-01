La Juventus lavora al presente ma anche al futuro: l'obiettivo principale in prospettiva è quel Sandro Tonali che tanto piace al club bianconero. Classe 2000, è seguito da mezza Europa ma i bianconeri vogliono anticipare la concorrenza. Secondo Calciomercato.com, infatti, i bianconeri vogliono affondare subito il colpo per poi lasciarlo in prestito a Brescia fino a fine stagione. Il Brescia lo valuta 40 milioni di euro, cifra che i bianconeri proveranno ad abbassare o aggirare attraverso l'inserimento di qualche bonus.