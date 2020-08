In una vecchia intervista Andrea Pirlo aveva detto che Tonali sarebbe diventato addirittura più completo di lui, e oggi che l'ex centrocampista è diventato allenatore della Juve potrebbe richiederlo alla società. Davanti a tutti c'è l'Inter, che secondo La Gazzetta dello Sport non ha intenzione di spendere più di 35/40 milioni di euro; ma la Juve è pronta a fare un tentativo per consegnare a Pirlo quel gioiellino che tanto gli piace. Decisamente più lontano invece la pista Jorginho, che dopo l'esonero di Sarri si è molto raffreddata.