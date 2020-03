La Juventus non smette di pensare al mercato e, con il buco in rosa nella corsia arretrata di sinistra, continua a monitorare Emerson Palmieri. Secondo quanto riporta Tuttosport, i bianconeri potrebbero offrire all'italobrasiliano la possibilità di giocarsi un posto in Azzurro per Euro 2021, ora che la Uefa ha ufficializzato il rinvio della competizione: Emerson, infatti, è finito ai margini al Chelsea e vorrebbe rigiocarsi le sue chance di tornare a vestire la maglia della Nazionale.