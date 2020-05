Secondo quanto riporta Sky Sports UK anche la Juventus ha messo gli occhi su Edouard Michut, giovane centrocampista del PSG ribattezzato 'nuovo Verratti. Oltre al club bianconero anche Barcellona e Manchester City sono interessate al giovane calciatore considerato uno dei più promettenti del calcio mondiale. Classe 2003, ​Michut non avrebbe ancora firmato il primo contratto da professionista con il club francese e può arrivare in "stile Coman". CARATTERISTICHE - Ma che tipo di giocatore è? Nasce in Savoia e cresce calcisticamente all'FC Le Chesnay, subito dopo passa all'FC Versailles prima di essere scovato dagli osservatori del PSG: ha solo 13 anni, ma è già un portento. Oggi è il talento dell'Under 17 del club capitolino, un centrocampista completo dal punto di vista tattico e tecnico. Sostanzialmente, una mezzala di qualità, che dà il meglio in una difesa a 3. Piede destro naturale, classe 2003, con un curriculum di scout niente male: l'ultima squadra a provarci è stata il Barcellona.