Con Vlahovic è stato sistemato l’attacco, almeno per ora, almeno aspettando di capire come andrà a finire con Paulo Dybala. Il colpo grosso per l’estate è quindi ipotizzabile a centrocampo. Ma nel frattempo la Juve lavora anche o soprattutto in difesa. Ci sarà da affrontare il problema del terzino sinistro, con Alex Sandro in uscita fin qui si stanno seguendo soprattutto su profili giovani (da Owen Wijndal a Destiny Udogie). Soprattutto, si dovrà affrontare il rinnovamento per il pacchetto dei difensori centrali: il futuro di Matthijs de Ligt è ancora un rebus, Giorgio Chiellini va per i 38 anni e ha un futuro legato a doppio filo con quello della Nazionale, Merih Demiral verrà probabilmente riscattato dall’Atalanta. E l’acquisto di Federico Gatti, quindi, non può bastare. Con la Juve che cerca profili buoni per essere subito considerati dei titolari, sapendo di poter aver bisogno di uno se non due ingaggi di spessore. Battendo a tappeto il mercato dei parametri zero, lanciando la sfida a Milan e Inter su un paio di profili al top. Scopri tutti i nomi in gallery