Andrea Bonatti, allenatore della Juventus Primavera, lo ha ripetuto dai primi mesi della stagione: “Questa squadra mi sorprende, il gruppo è più avanti rispetto a quello della passata stagione”. Difficile da credere, a quei tempi, viste le promozioni in Under 23 di giovani talenti come Miretti, Soulé e De Winter, che l’anno prima fecero la differenza. Sembrava essere un downgrade difficile da digerire; l’Under 19 e il suo staff, però, hanno dimostrato che con il lavoro quotidiano, un impianto di gioco e un’identità ben precisa e, comunque, una dose di qualità da non sottovalutare, si può far fronte alla “perdita” dei gioielli e, anzi, fare ancora meglio dell’anno prima.



In campionato, la Juventus Primavera si è fermata in semifinale contro la corazzata Roma. In Europa, Bonatti e colleghi hanno messo Vinovo sulla mappa del grande calcio giovanile europeo, nel top dei settori giovanili, uscendo anche in quel caso in semifinale, contro il Benfica poi vincitore della Youth League. In mezzo, un progetto coerente, la scelta di non usare fuoriquota e non andare sul mercato a gennaio, quando la rosa era decimata dagli infortuni; e poi, prestazioni convincenti, con picchi altissimi e qualche basso, fisiologico visti i tanti impegni accumulati.



La notizia migliore, però, non arriva dai risultati sportivi ma dal percorso di maturazione e crescita dei tanti talenti in rosa. La consacrazione di Chibozo, Iling-Junior che migliora in continuità, Bonetti leader rinato, il sorprendente Turicchia, Senko che non fa rimpiangere Garofani, le sgroppate di Savona, la qualità e l’intelligenza di Mulazzi, i gol pesanti di Cerri, la solidità difensiva del duo Nzouango-Muharemovic e ancora i 2004 che prenotano un posto da protagonisti per il prossimo anno, come Hasa, Mbangula, Turco, Maressa, Strijdonck, Rouhi. Impossibile, in questa sede, citare tutti, ma la forza della Juve è stata nel collettivo, al di là del minutaggio e dello score.



Se il campionato Primavera è la competizione dove i giovani talenti crescono e sbocciano, lo stesso vale per i tecnici. E quindi, eccoci ancora qui, per la seconda stagione consecutiva, a lodare il lavoro di Andrea Bonatti e del suo staff: per larghi tratti, quello della Juventus è stato il miglior gioco espresso nel campionato; non solo estetica ma anche, e soprattutto, risultati raggiunti, li abbiamo elencati in precedenza. Se una nuova infornata di giovani talenti è pronta al salto in Under 23, e a reclamare il proprio spazio in prima squadra nel futuro, è anche merito del lavoro di valorizzazione fatto dallo staff tecnico.