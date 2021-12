. Almeno dal punto di vista dei risultati sportivi. Il 2021 della squadra disi è chiuso con l’amaro in bocca: sconfitta per 2 a 1 contro il Cagliari. Una partita che – come affermato anche dal tecnico -, è stata specchio di tutti quei dettagli su cui il gruppo deve lavorare e crescere. Per esempio, qualcosa da registrare sulle transizioni e una maggior pulizia sotto porta per capitalizzare la grande mole di gioco prodotta. Alla sosta natalizia, i bianconeri si trovano all’ottavo posto in classifica, a 4 punti di distanza dalla seconda posizione occupata dal Cagliari e 12 dalla Roma che, in questo momento, è padrona assoluta del campionato. In Europa, la Juventus Primavera ha registrato il record di punti in Youth League: 16, frutto di 5 vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta.Come detto più volte, da queste pagine, è giusto guardare al risultato sportivo,. Innanzitutto, da inizio stagione alla sosta natalizia,. Siamo ancora lontani, ma non potrebbe essere altrimenti a questo punto, dal gioco spettacolare della passata stagione. Quello che, più volte, ha lasciato a bocca aperta anche i dirigenti avversari accorsi a Vinovo per seguire le partite. Uno degli obiettivi già raggiunti – ed è fondamentale in queste categorie -, è aver rivitalizzato alcuni calciatori che sembravano un po’ ai margini. In questo senso, sono emblematici i cambiamenti di posizione in campo pere, nelle ultime partite,che stanno premiando. Alle note positive anche i diversi 2004 in rampa di lancio: uno su tutti, NicolòDirigenza e staff tecnico, quindi, non possono che sorridere nel tracciare un primo, parziale, bilancio di questa parte di stagione. Tante cose da limare, ma il tempo a disposizione c’è, la predisposizione del gruppo anche e lo staff tecnico è a completa disposizione della crescita dei ragazzi. Il progetto giovani prosegue a gonfie vele: