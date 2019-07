. Dalla mezzanotte di ieri sera Lucaè un nuovo terzino bianconero, poi in mattinata sono arrivate le visite mediche di Adrien, seguite in serata dall'annuncio ufficiale del suo arrivo a Torino in vista della prossima stagione. E poi il ritorno di Gonzalo, che non è stato riscattato dal Chelsea e l'arrivo "ufficiale" di Aarona parametro zero: le notizie non sono proprio mancate oggi in casa bianconera.- A queste si è aggiunto un messaggio importante per la Juventus, che fin da ieri lo aveva anticipato tramite i propri account social ufficiali. Non si tratta della presentazione della seconda maglia per il 2019/20, come in tanti si attendevano, bensì il nuovo "motto" dei club bianconero a partire da quest'oggi., quando la Juventus aveva presentato nel contempo il lancio di una nuova identità visiva, a partire dalla scelta di un nuovo logo.Oggi per il club bianconero è tempo di un ulteriore passo più in là:significa quel "Live Ahead" che "animerà, da oggi in poi, le attività del Club, in campo e fuori dal campo. Live Ahead completa,: quella stessa visione che portò al cambio dell’identità visiva del Club nel 2017". E i tifosi bianconeri si augurano che, nel "guardare avanti", arrivi presto un pazzesco colpo soprattutto in ottica futura, ovvero quello che porterà Matthijsdall'Ajax alla Juventus.