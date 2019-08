La Juventus ha presentato oggi. Il giovane difensore turco, che i tifosi hanno già potuto apprezzare sul campo in questo precampionato, si è goduto la sua giornata in bianconero, con la visita dell'e delbianconero. Al centro dei riflettori, insomma, come per tutta l'estate è stato al centro del mercato: ora però, la sua avventura alla Juventus sembra più che mai iniziata. Ecco le foto postate sul canale Twitter della Juve.