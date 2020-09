In questi ultimi giorni di mercato la Juventus sta provando a stringere per Federico Chiesa. Come riporta Calciomercato.com, i contatti tra la dirigenza bianconera e l'intermediario Fali Ramadani hanno portato alla definizione della proposta che potrebbe convincere la Fiorentina: prestito oneroso di circa 10/15 milioni che potrebbe anche diventare biennale (in questo caso servirebbe un rinnovo "tattico" perché il contratto con i viola scade nel 2022), con opzione di riscatto (diritto che diventerà obbligo al raggiungimento di obiettivi abbastanza semplici), operazione complessiva da circa 45-50 milioni. Un affare simile a quello che ha riportato Alvaro Morata in bianconero.