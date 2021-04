Nella Juventus che verrà potrebbe esserci posto per il gioiellino della Sampdoria Mikkel Damsgaard. Classe 2000 come Kulusevski, è una delle sorprese di questa stagione e nel 4-4-2 di Ranieri si sta alternando con Jankto sulla fascia sinistra. La Juventus lo sta studiando da vicino per valutare se fare un tentativo in estate, il ragazzo rientra in quel progetto giovani che i bianconeri stanno portando avanti da un paio d'anni. La Samp però vorrebbe tenerlo un'altra stagione almeno fino alla fine del 2021-22: tra le ipotesi c'è quella di un affare 'alla Rovella' con l'idea di prenderlo e lasciarlo in prestito in blucerchiato.