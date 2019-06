La Juventus sogna il ritorno di Paul Pogba a Torino. Il francese ha annunciato di voler lasciare il Manchester United in estate in cerca di una "nuova avventura" e i bianconeri si sono già attivati con l'agente del calciatore Mino Raiola per rendere possibile il sogno di rivedere il "Polpo" con la maglia bianconera. Come riporta Tuttosport, la società ha un piano per beffare il Real Madrid, l'altra grande pretendente per il francese.



IL PIANO - In questo momento lo United fa muro ed ha già comunicato a Pogba la volontà di trattenerlo a Manchester anche la prossima stagione. La Juve però spera di convincere i Red Devils a cambiare idea inserendo in uno scambio Douglas Costa o Alex Sandro. C'è anche Paulo Dybala che piace allo United ma con l'arrivo di Sarri, i bianconeri sperano di poter rigenerare l'argentino. In tutto questo il Real Madrid deve cedere prima di poter far partire l'assalto al centrocampista campione del Mondo. Le Merengues hanno già speso quasi 300 milioni sul mercato, adesso è tempo di vendere. Anche per questo la Juve accelera per Paul.