Con la stagione ormai conclusa, in casa Juve si inizia già a lavorare per arrivare preparati a quella che sta per iniziare. Facendo le somme di quanto visto e ottenuto quest'anno si evince chiaramente di come Madama abbia bisogno di urgenti rinforzi di spessore, soprattutto per quel che riguarda il centrocampo e con un posto in attacco che sta per essere liberato niente di meno che da Paulo Dybala. Alla luce di tutto ciò la Juve avrebbe iniziato già a sondare il terreno per quelli che saranno gli obiettivi da raggiungere da qui alla fine del mercato e un nome in particolare primeggia nella lista dei desideri. ASSALTO AL FIDEO - La nazionalità è la stessa del numero 10 bianconero ma l'esperienza e la carta anagrafica sono nettamente maggiori rispetto a quelle della Joya. Si parla ovviamente di Angel Di Maria, in uscita dal Psg e con la volontà di effettuare un altro anno ai massimi livelli per arrivare pronto ai prossimi Mondiali in Qatar. Stando a quanto riportato da Tuttosport infatti, la Vecchia Signora sarebbe decisa a dare una svolta improvvisa a questa trattativa, presentando quella che sarà la prima offerta ufficiale al giocatore che ricordiamolo, si libererà dal club francese a costo zero. L'unico ostacolo al momento è rappresentato dall'elevato ingaggio che Di Maria percepisce e per il quale, la Juve non vorrebbe andare oltre i 7 milioni più bonus, con un contratto della durata di una sola stagione e che potrebbe causare ulteriori problemi dato che cesserebbe il decreto crescita. Ma quella dell'ex Real potrebbe essere forse l'ultima nel calcio che conta prima di ritornare in patria, ecco perchè sono attesi nuovi contatti a stretto giro di posta.