Solo top player per la Juventus, che dopo gli arrivi di Cristiano Ronaldo e Matthijs De Ligt vuole continuare a regalarsi almeno un colpo a effetto ogni estate. Il prossimo acquisto da urlo potrebbe riguardare l'attacco, se dovesse partire Higuain ci sono già diversi nomi nel mirino: da Icardi a Kane, da Werner a Gabriel Jesus. L'attaccante del Manchester City secondo Tuttosport potrebbe rappresentare il profilo ideale per far parte di un tridente da sogno con CR7 e Dybala. Per questo la Juve continua a monitorare la situazione del classe '97 in attesa della riapertura del mercato.