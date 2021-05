Non solo Donnarumma. La Juventus guarda ancora in casa Milan per provare a piazzare un doppio colpo a parametro zero: da una parte Gigio, che con l'arrivo di Maignan è già stato messo alla porta da Maldini e Massara, dall'altra Hakan Calhanoglu, anche lui in scadenza di contratto con la trattativa per il rinnovo che non decolla. E i bianconeri ne vogliono approfittare, attirati dalla possibilità di prenderlo da svincolato come racconta il Corriere dello Sport.