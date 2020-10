L'operazione Kulusevski ha funzionato alla grande: bloccare un talento a metà stagione per poi farlo arrivare alla fine della stagione. Così la Juventus ha anticipato la concorrenza per Dejan, portandolo a Torino per 45 milioni di euro dopo una stagione da protagonista con il Parma. Nel futuro dei bianconeri ci sono altri affari 'alla Kulusevski': bloccare giovani con largo anticipo con bonus e affari in prospettiva. Paratici è già al lavoro, sta nascendo la Juve del futuro.