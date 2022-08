Le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 10 agosto:- Kostic, volano assist. Oggi il serbo a Torino per visite e firma. Specialista in cross: aumenterà i rifornimenti per Vlahovic, intanto Ten Hag ha chiamato Rabiot per convincerlo ad accettare lo United. Si scalda Paredes. Per Depay scatta l’assalto finale.- La Juve prende Kostic e Depay. Impressionante accelerazione: arrivano l'esterno e la punta. Chiusa l'operazione con l'Eintracht: il serbo oggi a Torino, è costato 17 milioni. Pronto un ricchissimo biennale per l'olandese in uscita dal Barcellona.