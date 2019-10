di AS

Di nuovo al centro, protagonista, il 10 della Juve. Sembrano passati secoli, invece solo poche settimane fa Paulo Dybala sembrava ad un passo dall'addio. Vicino al Manchester United, ci ha pensato il PSG e non solo. Ma la Joya non ha mi avuto dubbi, voleva restare in bianconero. Oggi, Dybala è stato premiato dalla Juve come miglior giocatore del mese di settembre.



PREMIATO E...TITOLARE? - Sabato sera, prima della partita con il Bologna, Paulo riceverà il riconoscimento per il rendimento, alto, al di sopra delle più rosee aspettative, nelle prime partite stagionali, quelle giocate a settembre. Ottime prestazioni, sublimate dalla meravigliosa rete che ha aperto le marcature nel big match in campionato con l'Inter. Intanto l'argentino è rientrato dagli impegni con la nazionale, già ieri era alla Continassa, in anticipo rispetto alle consuete abitudini. Normale, questa volta le partite le ha giocate in Europa. Male contro la Germania, il riscatto è arrivato contro l'Ecuador: 6-1, con 45 minuti e un assist per la Joya. Da mercoledì di nuovo a Torino, il primo ad arrivare e a mettersi al lavoro. Sabato sera c'è la sfida al Bologna, un'opportunità per mettersi in mostra, convincere una volta di più Sarri. Il ballottaggio con Higuain è aperto, e stavolta non è escluso che i due giochino insieme, con esterno Ronaldo. E IL RINNOVO... - Dybala, come detto, poteva andar via in estate, è restato e ora vorrebbe un confronto con la società per chiudere, anche in ottica futura, i discorsi d'addio: Paulo vuole un segnale di fiducia da parte della società, concreto. Il suo entourage spinge per un rinnovo, oltre l'attuale scadenza (2022), con un sensibile aumento di stipendio. La Juve prende tempo, e aspetta risposte dal campo. Da sabato sera, contro il Bologna, Dybala è pronto a risplendere. Come una Joya.