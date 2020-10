Chiesa o Aouar, chi ha scelto? Chi ha optato per l'esterno italiano e non per il francese? Andrea Pirlo ha votato Federico Chiesa. Il motivo? Tecnico e tattico. Come spiega Sky Sport, il nuovo allenatore della Juve necessitava di un giocatore con le sue caratteristiche, per avere una soluzione in più oltre a Cuadrado, una freccia ancor più offensiva, che può giocare comunque in due/tre ruoli dell'attacco. Ecco perché Pirlo ha scelto Chiesa e non il talento del Lione, che tanto sarebbe piaciuto ai tifosi bianconeri e che negli ultimi giorni del mercato appena chiuso era più di una possibilità. Aouar, però, è una mezz'ala e l'allenatore, pur riconoscendone le qualità ha deciso di puntare sull'esterno ex Fiorentina.