C'è Sarri in campo, ci sono tanti pensieri nella sua testa, contenuti nella loro espressione dalla mascherina e da quelle misure che, per ora, prevedono solo allenamenti individuali. E allora il tecnico osserva, a oltre due mesi dall'ultima volta che ha passeggiato sul prato della Continassa. Sguardi, esercizi e le idee per la sua Juve che verrà, post quarantena. C'è una stagione da terminare, non appena arriverà l'ok definitivo, con tutto ancora in gioco: campionato, Champions e Coppa Italia. Tanto da dimostrare nella sua prima annata, fatta di alta e bassi, che entra nel momento clou in modo anomalo ma con tutto ancora a disposizione.



LA 'NUOVA' JUVE - Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Chiellini, Bentancur, Cuadrado, Rugani, De Sciglio, Pjanic, Ramsey, Bernardeschi e Dybala, oltre a Demiral, i giocatori presenti alla Continassa sotto gli occhi di Sarri. Loro i primi a rientrare, seguiti nei prossimi giorni da De Ligt, Matuidi, Ronaldo, Szczesny, Khedira e così via, fino a Rabiot e Higuain, che non saranno in campo prima di fine mese. Così, Sarri, che pensa sempre al futuro, in questi due mesi ha avuto modo di progettare la propria Juve: non c'è Higuain al centro dell'attacco, ma Paulo Dybala. Falso nove, con capacità di svariare sul fronte d'attacco, con tanta tecnica e imprevedibilità. Lui, poi Ronaldo e Douglas Costa, in un tridente tutta velocità e talento. Meno di un mese, da lunedì al 13 giugno (data probabile per la ripresa) per trovare il giusto equilibrio. Higuain tornerà e sarà il sostituto della Joya, anche perché Sarri - scrive la Gazzetta - non sa come ritroverà Higuain, fisicamente (come e quanto si è allenato) e mentalmente (provato dalla malattia della madre e dalla lontananza dalla figlia, oltre che dal timore del Covid-19) e non sa se in due settimane riuscirà a mettersi in pari con gli altri. L'esperimento che non aveva convinto verrà riproposto ora, per necessità e volontà, magari con Khedira ad inserirsi dalle spalle per riempire il vuoto di un vero centravanti.