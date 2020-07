La Juventus che si presenta questa sera a Reggio Emilia per la sfida contro il Sassuolo è una squadra che ha messo assieme un solo punto nelle ultime due gare. I bianconeri, dopo il lockdown sono andati in gol 17 volte, 11 dei quali segnati dalla coppia Dybala-Ronaldo. Tanto da far pensare che i bianconeri, da dopo la pausa, dipendono da CR e La Joya. Quello del Mapei Stadium sarà un test importante anche per la difesa che ha subito 8 gol nelle ultime 4 partite.