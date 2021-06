Non solo Manuel Locatelli. Del classe 1998 ex Milan e della sua volontà di diventare bianconero vi abbiamo raccontato ogni dettaglio e mentre la Juve cerca la chiave giusta per chiudere, nuovi colpi e idee si presentano sul tavolo di Cherubini e soci. Situazioni frutto delle grandi manovre in atto in casa Lazio, per consegnare a Maurizio Sarri una squadra il più possibile vicina alle richieste del neo tecnico. Tante le offerte, molte le idee, che le parti stanno valutando. Ma qualche big rischia di partire. Ecco perché, anche se la Lazio non vorrebbe privarsene, il nome di Luis Alberto sta iniziando a circolare sul mercato, finendo nel mirino di alcune big. L'INDISCREZIONE - Come racconta Il Messaggero, l'ex Liverpool piace a Milan, Juventus e Real Madrid e la sua valutazione è alta: i biancocelesti pretendono almeno 60 milioni di euro. Contropartite? Per il Milan spunta Alessio Romagnoli, centrale e tifoso laziale in uscita dal club rossonero, mentre per la Juve c'è Arthur che Sarri avrebbe dovuto allenare in bianconero, prima della separazione e dell'arrivo di Pirlo. I costi elevati, tra valutazione e ingaggio, rendono difficile lo scambio. Ma Luis Alberto resta un nome da tenere d'occhio in chiave mercato, per la Juve e non solo...