(2006) e a riportarlo è Fabrizio Romano. Il Borussia Mönchengladbach sta per offrirgli un nuovo contratto poiché desidera che Boteli faccia parte del progetto in corso. Boteli ha segnato 17 gol in 15 partite per la squadra giovanile del Borussia. La sua straordinaria performance ha suscitato l'interesse della Juventus, che sta ora esplorando la possibilità di acquisire il giovane talento. Nel frattempo, il Borussia è determinato a trattenere Boteli offrendogli un nuovo accordo contrattuale, riconoscendo il suo valore nel contesto del loro progetto a lungo termine.Attaccante classe 2006, fisicamente maturo, lavora bene spalle alla porta ma è bravo anche ad attaccare gli spazi in profondità. Caratteristiche che hanno stregato gli scout della Juventus, tanto che adesso, il suo nome si è inserito nella lista di Cristiano Giuntoli. Giovane di prospettiva, costi sostenibili: tutto quello che risponde alle linee guida dettate dalla proprietà.Intanto, sui social, alcuni tifosi non hanno perso tempo e condiviso i video delle giocate dell’obiettivo di mercato bianconero.