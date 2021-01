Dopo aver accelerato i discorsi per Bryan Reynolds (offerta da 7 milioni di euro circa e prestito al Benevento), la Juventus continua a guardare con interesse nell’MLS, dove gioca Julian Araujo. Il terzino destro 19enne del LA Galaxy è entrato nel mirino della dirigenza bianconera ma non solo, perché stando a quanto riporta Football London, anche il Tottenham si è attivato per Araujo. Segnale che i talenti del calcio americano stanno attraendo sempre di più il calcio europeo, da Pulisic e Reyna fino allo juventino McKennie, siamo solo all'inizio.