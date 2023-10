Matteoè da venerdì sera il direttore sportivo del. Dopo anni in cui aveva anche respinto offerte importanti sempre per la stessa carica (Celtic su tutte), a poco più di sei mesi dalla scadenza del contratto ha infine ceduto e lasciato vacante il suo posto da capo osservatore della Juventus. Seguendo così le orme proprio dei suoi predecessori, che come lui avevano fatto prima la scalata interna nell'area scouting bianconera per poi spiccare il volo da direttore sportivo altrove, il riferimento è aOra lanon lo sostituirà subito, per il momento riallargherà il proprio raggio d'azione con chi già lavora nell'area mercato e conin particolare, poi nei mesiin primis capirà come rinforzare la struttura sportiva magari con uomini di fiducia (sempre in attesa i vari) considerando anche come non fosse il solo Tognozzi ad avere il contratto in scadenza. Si tratta in ogni caso di un cambiamento importante, perché proprio la coppiadietro le quinte in questi anni era stata determinante per strappare alla concorrenza internazionale tutti quei talenti su cui oggi la Juve sembra possa davvero costruire qualcosa di importante.