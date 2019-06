Non presidierà la tribuna dell’Allianz Stadium la bella Elisa Tedeschi, ascolana di nascita ma ormai da un anno e mezzo a Bologna, dove non manca di supportare il fidanzato Riccardo Orsolini in occasione di ogni partita casalinga dei rossoblù. Dopo che il club di Joey Saputo ha riscattato l’intero cartellino del giocatore, per la coppia sfuma dunque l’approdo a Torino (per lui in campo, per lei allo stadio); poco male, i due sembrano essersi ambientati perfettamente nel capoluogo emiliano. Elisa ovviamente era al “Dall’Ara” anche per le prime due partite degli Europei Under 21, come testimoniano le foto postate sul suo profilo Instagram.