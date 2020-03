2









La Juve continua a perdere i pezzi. Dopo Higuain, Pjanic e Khedira, anche Douglas Costa ha lasciato l'Italia. Il brasiliano è partito per tornare in Brasile dove passerà il resto della quarantena. Lui come Gonzalo, Miralem e Sami. Un altro, di nuovo. Il nostro è il secondo Paese colpito gravemente dal coronavirus dopo la Cina, questo nemico comune sta spavenTando tutti e gli stranieri della squadra stanno decidendo piano piano di rientrare dalle proprie famiglie. Allarme ma anche paura, Douglas Costa è l'ultimo giocatore partito per tornare a casa e allontanarsi da quello che ormai purtroppo è diventato il fulcro del coronavirus.



CR7 HA DATO IL VIA - Il primo a lasciare il nostro Paese è stato Cristiano Ronaldo, tornato a Madeira, in Portogallo, per stare vicino alla madre dopo l'ictus e passare un po' di tempo con i suoi cari. CR7 stava valutando se rientrare o meno anche in base alla gara con il Lione che poi non si è più giocata: a decidere per lui alla fine è stato il destino e soprattutto la situazione nella quale stiamo vivendo, che l'ha costretto a rimanere bloccato a Madeira e chissà per quanto altro tempo dovrà rimanere lì. Così come gli altri, Douglas Costa compreso. L'ultimo, per ora, a lasciare l'Italia per raggiungere la famiglia in Brasile.